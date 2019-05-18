Майские скидки для кузбассовцев в «Практик-мебель»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-05-18T06:20:36+03:00

В гипермаркете действуют скидки до 60 процентов и выше

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«Практик-мебель» – один из крупнейших мебельных гипермаркетов по всей Сибири. Больше 4 000 квадратных метров мебели! Здесь представлены как известные федеральные салоны, так и небольшие местные производители.

И, хотя здесь есть как бюджетные, так и элитарные варианты мебели, практически во всех салонах действуют скидки и акции.

Например, в салоне Ormatek скидки на матрасы до 60 процентов, матрас Pro Night всего за 9 990 рублей, плюс подарок 500 рублей на первую покупку. А в «МебельВилль» и вовсе можно купить матрас для дачи за 550 рублей, диван-книжку со скидкой 43 процента за 5 400 рублей и обеденный стол с двумя табуретами за 1 750 рублей.

Как всегда супер цены в салоне «Много Мебели». Диван «Лион» со скидкой 61 процент всего за 6 999 рублей, большой шкаф-купе за 18 999 рублей, кухня за 16 999 рублей. И еще много мебели с большими скидками!

Акция «Новосел» в салоне «Атмосфера»! Если вы переехали в новую квартиру не более трех лет назад, то мы подарим вам сборку, доставку, обеденный стол или каменную мойку при покупке кухонного гарнитура.

А еще вы можете приобрести очень красивую мебель в салоне CostaBella! Диваны от 38 550 рублей, кресла от 18 500 рублей, пуфы от 10 300 рублей, кровати от 34 700 рублей. В салоне Lazurit тоже скидки — до 55 процентов! Лучшая цена месяца – кровать «Бриджида» всего за 19 888 рублей. Выезд дизайнера бесплатно. Беспроцентная рассрочка 0/0/36.

Это только малая часть всех скидок и акций, которые проходят в салонах мебельного центра «Практик»! Приходите и выбирайте мебель себе по душе на Ленина, 90/2. Все подробности акций уточняйте в местах продаж, а также в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU