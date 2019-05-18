У кузбассовцев изъяли почти тысячу стволов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-18T08:17:52+03:00

С начала года сотрудниками Росгвардии аннулировано 745 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Кузбассе инспекторы Росгвардии изъяли почти тысячу стволов у недобросовестных владельцев. Жители региона хранили огнестрельное оружие с нарушениями.

С начала года сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области провели 23 тысячи проверок хранения оружиями жителями Кузбасса. В результате были составлены 1700 административных протоколов. При этом за нарушения хранения и использования оружия было изъято 911 стволов.

- В ходе проводимой работы, в связи с выявлением обстоятельств, исключающих возможность дальнейшего владения оружием, сотрудниками Росгвардии аннулировано 745 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия, - отметили в Управлении.

При этом на сегодня у жителей региона в собственности остается более 53 тысяч единиц гражданского оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU