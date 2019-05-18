В кузбасской колонии открыли производство контейнеров для мусора

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-18T09:10:38+03:00

В кузбасской колонии №16 открыли производство контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов Фото: ГУФСИН по Кемеровской области

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В кузбасской колонии №16 открыли производство контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Сейчас заключенные выполняют два крупных заказа на 10 миллионов рублей.

Так, для администрации города Прокопьевска заключенные должны изготовить 162 контейнера типа «Лодочка» объемом 7,8 кубометров. Сумма данного заказа составляет более 7 миллионов рублей. Еще один заказ от мысковской администрации, которая заключила контракт с ЛИУ-16 на поставку 436 контейнеров объемом 0,75 кубометра на сумму более 3 миллионов рублей. Данные заказы заключенные должны выполнить за три месяца.

- Осужденные размечают металл, с помощью станка-гильотины происходит рубка, на загибочном станке металлу придается необходимый профиль и с помощью дуговой сварки собирают контейнер. Далее контейнеры грунтуются и красятся в зеленый цвет, наносится маркировка, - пояснили в ГУФСИН по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, на производстве по изготовлению контейнеров задействованы 15 заключенных, которые получают сдельную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU