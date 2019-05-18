2019-05-18T13:14:14+03:00
Происшествия

В Кемерове из горящего дома спасли 10 человек

Пожар случился ночью
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар начался в подъезде двухэтажного домаПожар начался в подъезде двухэтажного домаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кемерове минувшей ночью произошел серьезный пожар. Его жертвами едва не стали 10 человек.

Сигнал о пожаре в двухэтажном доме на улице Веры Волошиной поступил в оперативные службы в 2.50. До момента прибытия пожарных с первого этажа дома самостоятельно вышли 15 человек. На втором этаже в это время оставались люди. К моменту прибытия пожарных в подъезде уже наблюдалось сильное задымление.

- Со второго этажа, где наблюдалось плотное задымление, пожарные спасли 10 человек. Эвакуацию проводили в специальных спасательных устройствах, капюшонах для защиты органов дыхания, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 3.20. Как выяснилось позже, очаг находился в подъезде, где обгорело межэтажное перекрытие на площади 15 квадратов. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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