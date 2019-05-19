Кемеровчан просят не забирать домой зайчат из дикой природы

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-19T04:49:25+03:00

Большая часть пищи, которой вы захотите накормить зайчонка в домашних условиях, губительна для его организма! Фото: Антон Ворона, "Помощь диким и экзотическим животным" / "ВКонтакте"

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Биологи просят кемеровчан не забирать домой зайчат, найденных в дикой природе. Человеческое желание «спасти» зверька чаще всего приводит к его гибели.

Недавно в кемеровскую семью попал новорожденный зайчонок. Однако люди быстро поняли, что не знают, как нужно ухаживать за дикими зайцами, и стали искать способ помочь зверьку выжить. Неравнодушные кемеровчане помогли доставить зайчонка в Новосибирск – в Центр реабилитации диких животных. Сейчас его здоровьем занимаются специалисты.

«Малыш зайца-беляка, подобранный людьми в городе Кемерово и вскармливаемый на козьем парном молочке, приехал к нам ночью в добром здравии (очень на это надеемся - покажут первые два дня пребывания), с хорошим аппетитом и прочими жизненными показателями в относительной норме. В планах - выкормить малыша на правильной замене естественного питания, дать ему окрепнуть и отправить дальше - в Центр реабилитации диких зайцев в город Москву, где его полноценно подготовят к выпуску в дикую природу», - сообщили специалисты новосибирского центра.

Биологи обращают внимание на то, что зайчат нельзя забирать из дикой природы, даже если вам кажется, что их бросила мать. Если вы увидели в лесу зайца, следует просто пройти мимо. Новорожденные зайчата не нуждаются в круглосуточном присутствии матери, поэтому она спокойно оставляет их на время, но приходит, чтобы покормить.

Запомните, что большая часть того, чем вы захотите накормить зайчонка, смертельно губительна для его организма – для зайчат не подходит даже коровье молоко!

ИСТОЧНИК KP.RU