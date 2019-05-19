Кузбассовцы рождаются в два раза реже, чем умирают

СЕГОДНЯ 05:18 2019-05-19T05:18:19+03:00

За три месяца в регионе родилось 5 932 малыша

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В Кемеровской области наблюдается безрадостная статистика рождаемости. Местные жители умирают в два раза чаще, чем появляются на свет.

По данным управления ЗАГС Кемеровской области, за первый квартал этого года в регионе родилось 5 932 малыша. В прошлом году за аналогичный период на свет появилось 6 654 ребенка.

Лидером по рождаемости в этом году стал город Кемерово. За три месяца кемеровчанки родили 1 449 малышей. Далее идет Новокузнецк – 1233 ребенка. Меньше всего детей появилось в Тайге – 40 человек.

Среди районов лидирующую позицию занял Промышленновский район, где с начала года появилось 92 новорожденных. Меньше всего детей родилось в Краснобродском – 24.

Согласно неутешительной статистике, смертность в регионе намного превышает рождаемость. Так, за три месяца 2019 года в Кузбассе умерло 10 272 человека. В этом антирейтинге первое место занял Новокузнецк – 2 079 человек. В Кемерове было на четыре смерти меньше. Среди районов лидером снова оказался Промышленновский – 154 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU