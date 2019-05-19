В Новокузнецке пропал 31-летний мужчина

СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-19T06:03:54+03:00

Максима Бахаева не видели с 17 мая

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 31-летнего Дениса Бахаева. Мужчина пропал 17 мая.

31-летний Максим Бахаев ушел из дома в Новокузнецке 17 мая 2019 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, серые спортивные штаны, темные кроссовки, серую шапку.

Если вам известно местонахождение Дениса Бахаева или вы располагаете информацией о его судьбе после 17 мая, сообщите об этом родственникам, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU