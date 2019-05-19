Грузовой автомобиль сгорел на улице в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-19T07:48:41+03:00

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Минувшей ночью в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Пожарные выезжали по сигналу о пожаре в грузовом автомобиле.

Пожар в грузовом автомобиле произошел в ночь с 18 на 19 мая. Сигнал о пожаре на улице Радищева в Заводском районе поступил на пульт диспетчера МЧС России по Кемеровской области в 01:16. И сразу же на место чрезвычайного происшествия отправились семь человек и две единицы специальной техники. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, локализовать пожар удалось в 01:21. Полностью же справиться с огнем спасатели смогли в 01:22.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства ночного пожара в грузовом автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU