Жестокие игры: в Березовском дети до смерти загоняли косулю

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-19T08:33:08+03:00

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По улицам Березовского гуляла косуля. Как именно дикое животное попало в город, неизвестно. Но известно, что прогулка закончилась печально: косуля погибла.

В городе Березовском на улицах города иногда видят диких животных. Так, несколько лет назад горожане замечали косулю, а накануне еще одна косуля заглянула в Березовских. Увы, этот визит закончился печально. По словам очевидцев, за косулей принялись бегать дети и собаки.

- Ее дети целый день по городу гоняли и собаки помогли. Видимо, от стресса и усталости погибла, - рассказала горожанка Жанна Третьякова. - Надо что-то делать с нашими детьми, как-то объяснять, воспитывать человечность. Они не дали ей в лес убежать, а на замечания – ответ: мы просто играем.

Большинство пользователей соцсетей, где появилась фотография погибшей косули, удивлялись тому, что животное ходило по городу, и были возмущены тем, что животному не дали уйти в лес.

- Весь город видел, и никто не додумался позвонить в экстренные службы, - сокрушаются комментаторы. – Косулю можно было бы спасти…

ИСТОЧНИК KP.RU