«Лицо дьявола»: кузбассовцы обсуждают ночной пожар в Барановке

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-19T09:53:49+03:00

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Минувшей ночью в селе Барановка Кемеровского района произошел пожар. На фотографиях, которые очевидцы выложили в социальных сетях, кузбассовцы увидели нечистую силу.

Сообщение о том, что на улице Заводской в селе Барановка Кемеровского района начался пожар, поступило на пульт диспетчера в 02:51. На место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись две единицы техники и шестеро пожарных. Как оказалось, горело частное сено. Очевидцы сняли на фото ночной пожар, а потом обнаружили, что на одной из фотографий падающие горящие тюки сена образуют зловещие фигуры.

- Вот оно, лица дьявола, - прокомментировал снимок Владимир Усольцев, пользователь соцсети.

Локализовать пожар удалось лишь в 03:40, а полностью ликвидировать – в 04:07. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства ночного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU