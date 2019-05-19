2019-05-19T13:22:52+03:00
Общество

Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень

Нестандартной оказалась только одна баночка из четырех
Екатерина РОМАНОВА
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Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Андрей Макаев.Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Андрей Макаев.
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Житель Ленинска-Кузнецкого удивлен и возмущен тем, что в одной из баночек с пудингом, приобретенных в магазине, оказалась плесень.

Своей невеселой находкой мужчина поделился с пользователями социальных сетей. Мужчина выложил фотографию в социальную сеть. При этом он отметил, что срок годности пудинга был в порядке. Более того: в упаковке из четырех баночек только одна оказалась с сюрпризом. Пользователи соцсетей в основном с юмором отнеслись к ситуации.

- Ну есть же сыр с плесенью, а чем пудинг хуже? – заявил пользователь сети Евгений Варламов. А другой пользователь поддержал шутку. - Элитный сорт пудинга с голубой плесенью!

К слову, многие пользователи заметили, что в этой сети магазинов обычно следят за свежестью молочной продукции и посоветовали вернуть на кассу йогурт с сюрпризом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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