СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-19T15:21:10+03:00

До +25, дождь и ветер: погода в Кузбассе 20 мая. ФОТО: архив КП. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый рабочий день недели

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Понедельник, 20 мая, будет теплым днем. Однако тепло омрачится порывистым ветром, переменной облачностью, а по югу области и дождями.

На территории Кузбасса ночью ожидается +7…+12 градусов, местами температура опустится до 0…+5 градусов. В Кемерове температура будет держаться в пределах +7…+9 градусов. Ночью порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а днем – уже 20 метров в секунду. При этом температура воздуха составит +20…+25 градусов. В Кемерове же воздух прогреется до +21…+23 градусов. В областном центре ожидается переменная облачность без осадков. А вот по югу области местами пройдут небольшие дожди.

- 20 мая в большинстве районов Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность 4 класс горимости, в Беловском районе – чрезвычайная пожароопасность 5 класс горимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU