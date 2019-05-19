СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-19T17:01:37+03:00

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В воскресенье днем в Кемерове на улице Рутгерса в одном из частных домов произошел пожар. Огонь уничтожил жилой дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709745" frameborder="0"></iframe> Огонь уничтожил жилой дом в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Лара Немцова.

Около пяти часов вечера в воскресенье, 19 мая, в Рудничном районе Кемерова произошло чрезвычайное происшествие. Здесь, на улице Рутгерса, загорелся частный дом на трех хозяев. К тому моменту, когда прибыли пожарные, крыша здания горела открытым огнем. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, для того, чтобы полностью ликвидировать пожар, на месте работали 27 пожарных и семь единиц техники. К счастью, жертв при этом пожаре удалось избежать.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства пожара, так же как и ущерб, который был причинен огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU