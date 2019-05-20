2019-05-20T03:32:24+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о судьбе набережной реки Искитимки в Кемерове

Глава региона объехал центральные стройплощадки города
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев рассказал о судьбе набережной реки Искитимки в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев рассказал о судьбе набережной реки Искитимки в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев объехал центральные стройплощадки Кемерова. Он побывал на месте строительства Кассационного суда, Президентского кадетского училища и памятного сквера на месте «Зимней вишни».

Глава региона отметил, что все работы идут в соответствии с графиком. Одним из мест, где он побывал, стала набережная реки Искитимки. Здесь в скором будущем на противоположном парку имени Жукова берегу построят спортивные площадки, проложат беговые дорожки. Зимой же обустроят лыжню. Цивилев спросил у прохожим, нравится ли им такая идея и отметил, что всем идея понравилась. А для полноты картины губернатор поручил главе Кемерова Илье Середюку обсудить проект с горожанами.

- Я настаиваю на внедрении в Кузбассе принципов социального проектирования: ваши предложения должны услышать и найти им применение! - отметил губернатор.

Побывал губернатор также и на стройплощадке кадетского училища. Он отметил, что работа специалистов военно-строительного комплекса впечатляет: строительство ведется ударными темпами.

- Минобороны строит в Кузбассе уникальный объект, на нас – прилегающая территория. Продлим бульвар Строителей, благоустроим территорию, где раньше были гаражи, - отметил Сергей Цивилев. - Близлежащие дворы уже отремонтировали, очередь за фасадами домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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