2019-05-20T05:18:37+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Последствия аварии сняли очевидцы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове. ФОТО: кадр видео Instagram/incident_kusbass.Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове. ФОТО: кадр видео Instagram/incident_kusbass.
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Очевидцы сняли последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Терешковой в Кемерове. Здесь отечественный легковой автомобиль намотался на столб.

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Как сообщают очевидцы, авария произошла на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев, неподалеку от трамвайной остановки. Последствия ДТП запечатлели очевидцы на видео и поделились кадрами в соцсетях.

Очевидцы запечатлели, в каком состоянии находится отечественная легковушка: она практически развалилась на две части от удара о столб. Чтобы убрать ее с места ДТП, специалистам пришлось применять специнструменты. На месте работали сотрудники полиции, врачи скорой помощи, а также работники коммунальных служб. В настоящее время устанавливается точная причина и обстоятельства ДТП. Также уточняется информация по возможных потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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