Со дна Беловского водохранилища подняли тело без вести пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-20T10:30:24+03:00

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Со дна Беловского водохранилища подняли тело 30-летнего местного жителя. Мужчина пытался на спор переплыть водоем, но утонул.

- Тело мужчины было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти. Ранее мужчина был заявлен без вести пропавшим. Предварительно, причина смерти - утопление в воде. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как сообщили пользователи соцсетей, мужчина пытался на спор переплыть Беловское море. Он поспорил с друзьями на 10 тысяч рублей и прыгнул в воду, однако на другой берег не выплыл. К его поискам привлекались спасатели и водолазы, которые искали пропавшего около недели.

ИСТОЧНИК KP.RU