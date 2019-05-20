СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-20T12:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 мая, в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей. Одна из легковушек в результате столкновения частично оказалась на капоте у другой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709844" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке одна иномарка легла на другую из-за светофора..Видео: Instagram, novostinvkz_dtp

Днем 20 мая на пересечении улиц Куйбышева и Лазо произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись несколько легковых автомоблей. От удара одна из легковушек, Renault, буквально легла боком на капот автомобиля Honda. Еще одна иномарка с разбитым капотом осталась стоять в стороне. Примечательно, что в момент столкновения по техническим причинам не работал светофор.

- По предварительным данным, один из водителей нарушил правила проезда перекрестка, - прокомментировали обстоятельства ДТП в отделе пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Автомобиль Toyota Platz двигался по главной дороге, когда со второстепенной выехал Renault. Автомобили столкнулись, и от удара Renault перевернулся на капот автомобиля Honda. Пострадали только автомобили. Люди, находившиеся в иномарках, не пострадали.

Очевидцы же, снявшие на видео последствия ДТП, удивлялись, как машина смогла так залететь на другую. Также они отмечали, что вне зависимости от состояния светофора нужно ездить по правилам и быть взаимовежливыми.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU