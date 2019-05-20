2019-05-20T13:00:42+03:00
Общество

В Кузбассе ищут рыбака со звездой-татуировкой на ноге

Мужчина не выходит на связь с 19 мая
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Мужчина ушел на рыбалку в ночь на 19 мая Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМужчина ушел на рыбалку в ночь на 19 мая Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Кузбассовцев просят помочь в поисках пропавшего рыбака. Мужчина ушел на рыбалку и перестал выходить на связь.

В Анжеро-Судженске ищут 42-летнего Евгения Антонова. В ночь на 19 мая мужчина ушел на рыбалку в районе дачного поселка Верхняя Яя. С тех пор его местонахождения неизвестно.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза серые. Также у мужчины есть особые приметы - это татуировка в виде звезды на косточке правой ноги. Кроме того, на груди у пропавшего послеоперационный шрам.

В день исчезновения был одет в камуфлированную зеленую ветровку с капюшоном, темно-синие штаны.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8 (384-53) 6-46-45 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе снесли 106 заброшенных зданий
Не вписался: фура с поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке
Управление ЗАГС Кузбасса возглавила Яна Полещук
Что ждет рынок недвижимости в Кузбассе
В Кемерове азартная ученица проломила голову преподавательнице
В Новокузнецке одна иномарка легла на другую из-за светофора
Горного мастера наказали штрафом за смерть рабочего в Кузбассе
Убийца жительницы Мариинска выплатил ее дочери компенсацию в 250 тысяч рублей
Кузбасский бизнесмен скрыл 35 миллионов налогов
Трубы дырявые: мэр рассказал, почему в Новокузнецке рано отключили отопление
Ураганный ветер повалил остановку в Белове
Больница оставила кузбасских детей-инвалидов без жизненно необходимого лекарства
Со дна Беловского водохранилища подняли тело без вести пропавшего мужчины
Легковушка намоталась на столб в Кемерове: подробности жуткой аварии
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Кузбассовцы пожаловались на опасную детскую площадку
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове