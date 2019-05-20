В Кузбассе ищут рыбака со звездой-татуировкой на ноге

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-20T13:00:42+03:00

Мужчина ушел на рыбалку в ночь на 19 мая Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Мужчина не выходит на связь с 19 мая

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Кузбассовцев просят помочь в поисках пропавшего рыбака. Мужчина ушел на рыбалку и перестал выходить на связь.

В Анжеро-Судженске ищут 42-летнего Евгения Антонова. В ночь на 19 мая мужчина ушел на рыбалку в районе дачного поселка Верхняя Яя. С тех пор его местонахождения неизвестно.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза серые. Также у мужчины есть особые приметы - это татуировка в виде звезды на косточке правой ноги. Кроме того, на груди у пропавшего послеоперационный шрам.

В день исчезновения был одет в камуфлированную зеленую ветровку с капюшоном, темно-синие штаны.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8 (384-53) 6-46-45 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU