Не вписался: фура с поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке
В Новокузнецке, на Авторанспортном кольце, фура не вписалась в поворот и легла набок. Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия.
В Новокузнецке на кольце перевернулась фура..Видео: vk.con, "ДТП Новокузнецка", Федор Чесноков
Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 мая, около 12.30 на Автотранспортном кольце в Заводском районе.
- Водитель фуры, по предварительным данным, не справился с управлением, и фура опрокинулась набок, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Водитель при ДТП не пострадал.
На месте происшествия работали пожарные: они смыли разлившееся топливо и отключили питание автомобиля. К слову, очевидцы отмечают, что в кузове грузовика находились поросята: визг оттуда доносился очень громкий. Пользователи же соцсетей сочувствовали поросятам и в шутку замечали, что те, видимо, решили устроить побег из автомобиля и слишком сильно раскачали кузов.
В причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU