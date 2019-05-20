2019-05-20T14:17:44+03:00
Происшествия

Не вписался: фура с поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке

Последствия ДТП очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Не вписался: фура со поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка".Не вписался: фура со поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка".
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В Новокузнецке, на Авторанспортном кольце, фура не вписалась в поворот и легла набок. Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия.

В Новокузнецке на кольце перевернулась фура..Видео: vk.con, "ДТП Новокузнецка", Федор Чесноков

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 мая, около 12.30 на Автотранспортном кольце в Заводском районе.

- Водитель фуры, по предварительным данным, не справился с управлением, и фура опрокинулась набок, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Водитель при ДТП не пострадал.

На месте происшествия работали пожарные: они смыли разлившееся топливо и отключили питание автомобиля. К слову, очевидцы отмечают, что в кузове грузовика находились поросята: визг оттуда доносился очень громкий. Пользователи же соцсетей сочувствовали поросятам и в шутку замечали, что те, видимо, решили устроить побег из автомобиля и слишком сильно раскачали кузов.

В причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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