2019-05-21T11:58:57+03:00
Происшествия

Из детского сада в Новокузнецке из-за пожара эвакуировали детей

ЧП произошло в Новоильинском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Из детского сада в Новокузнецке из-за пожара эвакуировали детейИз детского сада в Новокузнецке из-за пожара эвакуировали детейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Срочная эвакуация потребовалась персоналу и воспитанникам одного из детских садов Новокузнецка. Причиной экстренной эвакуации стал пожар.

Дневной сон воспитанников детского сада в Новоильинском районе прервался из-за чрезвычайного происшествия: в одном из помещений садика начался пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера в 12.44, и сразу же на место выдвинулись 12 человек и 4 единицы техники. Воспитатели вывели всех малышей на улицу как раз к тому времени, как подоспели пожарные. Впрочем, помощь специалистов МЧС не потребовалась.

- Из детского сада были эвакуированы 194 ребенка и 16 сотрудников, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - На момент прибытия первого подразделения внешних признаков горения не было. До прибытия пожарных сотрудники детского сада ликвидировали пожар в подсобном помещении.

В результате пожара в подсобном помещении обгорела мебель на площади два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ни дети, ни сотрудники детского сада не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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