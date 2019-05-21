От укусов клещей в Кузбассе пострадали 5,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-21T14:08:12+03:00

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Кузбассовцы все чаще обращаются за помощью в медучреждения после того, как их укусили клещи. С начала сезона от кровососущих пострадали 5654 человека. При этом 2847 из них - за последнюю неделю.

С начала сезона активности клещей 5654 кузбассовца обратились за помощью в медицинские учреждения. За последнюю неделю - 2847 человек, из них 335 детей. Часть клещей были отправлены на исследования на наличие антигена вируса клещевого энцефалита. Из 1860 кровососущих переносчиками оказались 61.

- На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 379 клещей, в 112 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 4 клещах - возбудитель эрлихиоза, в 2 клещах - возбудитель анаплазмоза, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

К слову, 29 человек были госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции. Двоим из них был поставлен диагноз иксодовый клещевой боррелиоз.

ИСТОЧНИК KP.RU