От укусов клещей в Кузбассе пострадали 5,5 тысячи человек
Кузбассовцы все чаще обращаются за помощью в медучреждения после того, как их укусили клещи. С начала сезона от кровососущих пострадали 5654 человека. При этом 2847 из них - за последнюю неделю.
С начала сезона активности клещей 5654 кузбассовца обратились за помощью в медицинские учреждения. За последнюю неделю - 2847 человек, из них 335 детей. Часть клещей были отправлены на исследования на наличие антигена вируса клещевого энцефалита. Из 1860 кровососущих переносчиками оказались 61.
- На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 379 клещей, в 112 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 4 клещах - возбудитель эрлихиоза, в 2 клещах - возбудитель анаплазмоза, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
К слову, 29 человек были госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции. Двоим из них был поставлен диагноз иксодовый клещевой боррелиоз.
ИСТОЧНИК KP.RU