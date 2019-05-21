62 дефекта нашли на новых дорогах в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-21T13:50:12+03:00

Сейчас на гарантийном обслуживании находится 70 объектов Фото: администрация Кемерова

Подрядчики будут устранять недостатки за свой счет

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В Кемерове выявили 62 дефекта на отремонтированных дорогах. Теперь подрядчики будут устранять недочеты за собственные средства.

Проверку городских трасс после капитального ремонта 2018 года провели специалисты администрации города, Сибуправтодора, Кемдора, представители ОНФ и общественники.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, сейчас на гарантийном обслуживании находится 70 объектов. На них в ходе контроля выявлено 62 замечания.

- Все выявленные нарушения подрядчики будут устранять за свой счет, - пояснили в мэрии. - В настоящее время работы проведены на 12 объектах.

В частности, исправлены замечания по колодцам и щелевым дождеприемникам на улицах Сарыгина, Ногинской, Островского, Терешковой, Весенней, 50 лет Октября и проспекте Ленина. Устранены недостатки в местах отбора проб на бульваре Строителей, улице 50 лет Октября, проспектах Химиков и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU