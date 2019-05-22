Трагическая развязка «Игры престолов» разыгралась в Междуреченске (осторожно, спойлер!)

СЕГОДНЯ 05:03 2019-05-22T07:31:43+03:00

Мужчине не понравилось, что родственница оказывает ему знаки внимания

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В Междуреченске 31-летний местный житель убил родную тетю. На преступление его толкнуло нежелание заниматься сексом с родственницей.

Инцидент произошел в январе. Обвиняемый находился у себя дома в компании матери и ее 59-летней сестры. Троица распивала спиртное. Во время застолья мужчине показалось, что родственница оказывает ему знаки внимания.

Вскоре мать мужчины ушла спать, а он продолжил гулять в компании тети. В какой-то момент междуреченец снова почувствовал, что родственница заинтересовалась им как мужчиной. Поведение тети его разозлило: он схватил нож и нанес женщине множество ударов. Последняя скончалась на месте.

- Из-за шума проснулась мать обвиняемого, она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело передано в суд.

Поклонники «Игры престолов» усмотрели в этой истории параллели с любимым сериалом.

ИСТОЧНИК KP.RU