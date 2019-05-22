СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-22T07:39:27+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и «Газели» случилось утром 22 мая. Позже очевидцы стали делиться в сетях фотографиями и видео с места ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710249" frameborder="0"></iframe> В Кемерове после ДТП сгорели два автомобиля.Видео: vk.com, "Регион 42"

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что «Газель» при повороте не пропустила легковушку. На снимках, которые сделали очевидцы, видно, что у легкового автомобиля после столкновения горел капот, однако пламя далеко не распространилось. «Газель» же пострадала намного сильнее: сгорели и кузов, и кабина водителя.

- Сигнал о дорожно-транспортном происшествии и пожаре на улице Тухачевского, 100 поступил на пульт диспетчера в 7.40, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Огонь был ликвидирован силами трех человек и одной единицы техники.

Два автомобиля сгорели утром в Кемерове. ФОТО: Ирина Старшинова.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП, а представители МЧС - причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU