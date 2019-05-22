2019-05-22T11:40:40+03:00
Общество

Кузбасские школьники будут изучать творчество местных писателей

Из произведений собрана отдельная книга
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбасские школьники будут изучать творчество местных писателей. ФОТО: Департамент образования и науки Кемеровской области.Кузбасские школьники будут изучать творчество местных писателей. ФОТО: Департамент образования и науки Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Кузбасские школьники будут изучать творчество местных писателей. Из произведений собрана отдельная книга.

Презентация книги «Писатели Кузбасса. Хрестоматия. Проза. Поэзия» прошла в областной научной библиотеке имени Федорова. С ней ознакомились депутаты, члены Кемеровского отделения Союза писателей России, школьные библиотекари.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и молодежной политики Кузбасса, хрестоматия объемом в 500 страниц предназначена для внеклассного чтения школьников, учащихся в 5-11-х классах. В ней собраны лучшие произведения поэзии и прозы 54 кузбасских поэтов и писателей.

Все участники презентации получили экземпляры хрестоматии в подарок, а в ближайшее время она поступит в кузбасские школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»