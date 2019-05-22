22 Май 09:23 2019-05-22T11:40:40+03:00

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Кузбасские школьники будут изучать творчество местных писателей. Из произведений собрана отдельная книга.

Презентация книги «Писатели Кузбасса. Хрестоматия. Проза. Поэзия» прошла в областной научной библиотеке имени Федорова. С ней ознакомились депутаты, члены Кемеровского отделения Союза писателей России, школьные библиотекари.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и молодежной политики Кузбасса, хрестоматия объемом в 500 страниц предназначена для внеклассного чтения школьников, учащихся в 5-11-х классах. В ней собраны лучшие произведения поэзии и прозы 54 кузбасских поэтов и писателей.

Все участники презентации получили экземпляры хрестоматии в подарок, а в ближайшее время она поступит в кузбасские школы.

ИСТОЧНИК KP.RU