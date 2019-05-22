Берегись кирпича: кузбассовец предупреждает о неожиданной опасности с крыши

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-22T13:41:28+03:00

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Житель Прокопьевска бьет тревогу: с крыши дома, где он проживает, падают кирпичи. Один из них разбил автомобиль, принадлежащий мужчине.

Печальное сообщение опубликовал Евгений Иванов, житель города Прокопьевска в одной из групп соцсети «ВКонтакте». На фотографиях, которые разместил мужчина, запечатлена автомобиль, пострадавший от удара тяжелым предметом. Как оказалось, причиной повреждений стал кирпич: после дождя он упал с крыши дома прямо на капот машины. Пользователи соцсети посочувствовали мужчине и отметили, что оставлять автомобили лучше всего на расстоянии не ближе 10 метров от зданий.

Евгений Иванов рассказал, что дом, с которого упал кирпич, построен в 50-е годы ХХ века. Раньше его ремонтировали и красили, но в последние годы ремонта не было. Также мужчина отметил, что год назад жильцы своими силами штукатурили фасад. А

- Кирпич отпал от трубы печного отопления и вентиляции, скатился по крыше после дождя, - рассказал прокопчанин. – Хорошо, что это случилось около шести часов утра и кирпит разбил только машину. Самое главное никто не пострадал!

Мужчина призвал кузбассовцев быть осторожнее с рядом с домами старой застройки.

Житель Прокопьевска бьет тревогу: с крыши дома, где он проживает, падают кирпичи. ФОТО: Евгений Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU