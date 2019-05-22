2019-05-22T16:39:02+03:00
Происшествия

Докурились: двух кемеровчан сняли с международного рейса

Теперь им придется заплатить штраф
Ирина АВТУШКО
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Докурились: двух кемеровчан сняли с международного рейса.Докурились: двух кемеровчан сняли с международного рейса.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту «Алексей Леонов» двух кемеровчан сняли с международного рейса. Причиной стало курение вблизи самолета.

О нарушении сотрудники отделения полиции аэропорта узнали от диспетчера авиационной безопасности. Он сообщил, что двое во время посадки курили сигареты в непосредственной близости от воздушного судна, вылетающего рейсом Москва - Камрань. Командир самолета принял решение отказать нарушителям в посадке.

- Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 26-летнего и 32-летнего жителей Кемерова, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь виновникам предстоит выплатить штраф. Всего же с начала года ЛУ МВД России привлекли к административной ответственности за курение 250 пассажиров и посетителей аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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