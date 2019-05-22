Докурились: двух кемеровчан сняли с международного рейса
В аэропорту «Алексей Леонов» двух кемеровчан сняли с международного рейса. Причиной стало курение вблизи самолета.
О нарушении сотрудники отделения полиции аэропорта узнали от диспетчера авиационной безопасности. Он сообщил, что двое во время посадки курили сигареты в непосредственной близости от воздушного судна, вылетающего рейсом Москва - Камрань. Командир самолета принял решение отказать нарушителям в посадке.
- Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 26-летнего и 32-летнего жителей Кемерова, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Теперь виновникам предстоит выплатить штраф. Всего же с начала года ЛУ МВД России привлекли к административной ответственности за курение 250 пассажиров и посетителей аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU