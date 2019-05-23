2019-05-23T14:44:13+03:00
Происшествия

Драка двух водителей на кемеровской дороге попала на видео

Дерущиеся мужчины перегородили проезжую часть [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Драка двух водителей на кемеровской дороге попала на видео. ФОТО: кадр видео youtubeДрака двух водителей на кемеровской дороге попала на видео. ФОТО: кадр видео youtube
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Двое автолюбителей не нашли ничего лучше, как выяснять отношения прямо на проезжей части. Их драку сняли очевидцы.

Дорожные войны Кемерово 21 мая.Видео: Андрей Иголинский

Видеорегистратор одного из кемеровчан снял дорожный инцидент, который произошел 21 мая на Кузнецком проспекте. Между двумя автолюбителями случился конфликт, и они решили искать правды при помощи кулаков. Видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилистов зафиксировал разборки между двумя мужчинами. Они пытались достать друг друга кулаками. В какой-то момент один из дерущихся упал на землю. Как раз в это время легковой автомобиль одного из драчунов стал двигаться и чуть не наехал на упавшего.

Иномарка перегородила проезжую часть, но это не остановило дебоширов: они продолжили выяснять отношения кулаками. В ГУ МВД России по Кемеровской области не подтвердили случая драки двух водителей.

- Сообщений о драке между водителями транспортных средств на проспекте Кузнецком в Кемерове в полицию не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сигналы из медицинских учреждений об оказании помощи участникам потасовки также отсутствуют.

К слову, это не первый случай, когда участники дорожного движения предпочитают применять силу в отношении друг друга. Так, в марте водитель маршрутки побил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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