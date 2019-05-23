Драка двух водителей на кемеровской дороге попала на видео
Двое автолюбителей не нашли ничего лучше, как выяснять отношения прямо на проезжей части. Их драку сняли очевидцы.
Дорожные войны Кемерово 21 мая.Видео: Андрей Иголинский
Видеорегистратор одного из кемеровчан снял дорожный инцидент, который произошел 21 мая на Кузнецком проспекте. Между двумя автолюбителями случился конфликт, и они решили искать правды при помощи кулаков. Видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилистов зафиксировал разборки между двумя мужчинами. Они пытались достать друг друга кулаками. В какой-то момент один из дерущихся упал на землю. Как раз в это время легковой автомобиль одного из драчунов стал двигаться и чуть не наехал на упавшего.
Иномарка перегородила проезжую часть, но это не остановило дебоширов: они продолжили выяснять отношения кулаками. В ГУ МВД России по Кемеровской области не подтвердили случая драки двух водителей.
- Сообщений о драке между водителями транспортных средств на проспекте Кузнецком в Кемерове в полицию не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Сигналы из медицинских учреждений об оказании помощи участникам потасовки также отсутствуют.
К слову, это не первый случай, когда участники дорожного движения предпочитают применять силу в отношении друг друга. Так, в марте водитель маршрутки побил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU