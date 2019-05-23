23 Май 14:06 2019-05-23T14:31:37+03:00

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В Кемерове построят ледовый дворец и универсальный спорткомплекс. Они появятся рядом с площадью массовых мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710565" frameborder="0"></iframe> В Кемерове построят ледовый дворец и универсальный спорткомплекс.Видео: администрация Кемерова

Договоренность о строительстве в областном центре новых спортивных объектов - комплекса «Арена» на семь тысяч зрителей и ледового дворца «Кузбасс» - была достигнута губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым во время рабочего визита в Москву, где проходило расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике под руководством министра спорта России Павла Колобкова. Цивилев отметил, что развитие спорта высоких достижений и массовой физической культуры для региона в приоритете.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, уже прошла инженерная планерка по вопросам строительства спортивных сооружений. На ней обсуждались вопросы прокладки сетей к зданиям, а также технологические особенности, которые могут возникнуть при работах. Отдельно архитекторы рассмотрели варианты связи объектов с другими локациями и вопросы их транспортной доступности.

ИСТОЧНИК KP.RU