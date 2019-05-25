2019-05-25T07:39:49+03:00
Происшествия

В Кемерове автомобилист задавил 8-летнего школьника

Последствия смертельной аварии сняли на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Школьник оказался под колесами ВАЗ-21099Школьник оказался под колесами ВАЗ-21099Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Кемерове автомобилист насмерть сбил 8-летнего школьника. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Авария произошла вечером пятницы, 24 мая, неподалеку от лицея №89 на улице Юрия Смирнова. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода – водитель ВАЗ-21099 не успел вовремя среагировать. В результате полученных травм ребенок скончался на месте, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Насмерть сбили ребенка в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

В Сети было опубликовано видео с места трагического происшествия. На кадрах видно, что на обочине стоит автомобиль, а через дорогу в кювете лежит тело ребенка.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают компетентные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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