В Кемерове автомобилист задавил 8-летнего школьника
В Кемерове автомобилист насмерть сбил 8-летнего школьника. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
Авария произошла вечером пятницы, 24 мая, неподалеку от лицея №89 на улице Юрия Смирнова. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода – водитель ВАЗ-21099 не успел вовремя среагировать. В результате полученных травм ребенок скончался на месте, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Насмерть сбили ребенка в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
В Сети было опубликовано видео с места трагического происшествия. На кадрах видно, что на обочине стоит автомобиль, а через дорогу в кювете лежит тело ребенка.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают компетентные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU