Кузбассовец обустроил в своем доме нарколабораторию

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-25T10:10:52+03:00

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Житель Яшкинского района обустроил в своем доме нарколабораторию. Ему грозит пожизненный срок.

В Кузбассе расследовано уголовное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Колмогорово. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе за незаконное производство и сбыт наркотиков.

Следователи считают, что обвиняемый входил в состав преступного сообщества, которое специализировалось на сбыте наркотиков в Кемеровской и Новосибирской областях. Фигурант заключил досудебное соглашение и дал признательные показания.

- Обвиняемый по указанию лидера получал партии запрещенных веществ из тайников, после чего хранил и размещал их в местах «закладок» в Кузбассе. Спустя время он обустроил в своем доме лабораторию, где изготавливал наркотики, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Во время обыска у наркоторговца было изъято около одного килограмма изготовленного наркотического средства. Кроме того, в жилище хранились прекурсоры и химические вещества, которые использовались для синтеза запрещенного вещества.

Уголовное дело в отношении кузбассовца направлено в суд. Максимально наказание - пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU