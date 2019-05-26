Два трамвая столкнулись в Кемерове
Днем 25 мая в Кемерове случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают очевидцы, на проспекте Кузнецком неподалеку от вокзала столкнулись два трамвая и сошли с рельсов.
Очевидцы, выложили фотографии с места происшествия в сети. Люди, ставшие свидетелями инцидента, предположили, что один из трамваев сошел с рельсов. Однако позже выяснилось, что это не совсем так.
Подробности инцидента сообщил представитель пресс-службы «Кузбасской энерготранспортной компании». Как оказалось на самом деле, около двух часов дня у одного из трамваев отсоединился башмак рельсового тормоза. Трамвай с рельсов не съезжал. Водитель заметила поломку и вызвала аварийную службу. Ремонтники прибыли быстро и в течение десяти минут устранили неполадки. После этого движение трамваев возобновилось.
ИСТОЧНИК KP.RU