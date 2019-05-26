2019-05-26T11:15:58+03:00
Общество

Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии

Губернатор оценил уникальный проект, который реализуется в Мариинске
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии. ФОТО: АКО.Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии. ФОТО: АКО.
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев побывал в единственной в регионе женской колонии с Домом ребенка. Губернатор отметил, насколько важно общение мам-осужденных с малышами.

Губернатор Кузбасса во время объезда Мариинска посетил исправительные учреждения города. Одно из них – женская колония, на территории которой находится Дом ребенка. Сергей Цивилев отметил, что этот проект – уникален. Колония единственная в своем роде в Кузбассе, да и на территории России таких исправительных учреждений, где мамы могут жить со своими малышами, мало.

- Эта забота малышам важна, а для женщин дополнительный стимул меняться! Поможем колонии расширить детскую площадку, чтобы детишки могли играть на улице, - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтактке» Сергей Цивилев.

Также он подчеркнул, что в колонии работает швейное производство, и вся продукция отличного качества. А значит, его нужно загружать заказами.

Еще одно учреждение, где побывал Сергей Цивилев – колония для несовершеннолетних. Губернатор отметил, что у ребят есть возможность изменить свою жизнь. Несовершеннолетние не только получают образование и профессию, но и занимаются спортом.

- Поставим здесь воркаут площадку, чтобы они больше времени уделяли тренировкам, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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