2019-05-26T12:23:36+03:00
Происшествия

В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу

Мужчина ушел на работу 21 мая и не вернулся
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу. ФОТО: ПСО "Лиза Алертт"В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу. ФОТО: ПСО "Лиза Алертт"
Изменить размер текста:

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Ивана Кулинцова, пропавшего 21 мая.

Как сообщают вололнтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз Ивана Кулинцова видели 21 мая. В тот день он утром ушел на работу, и с тех пор не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на лбу.

В день исчезновения был одет в черно-белую ветровку, светло-синие джинсы, черные туфли.

С собой у пропавшего была черная сумка через плечо.

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом его родным и близким, волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа
Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр
«Пролетел метров 300»: в Новокузнецке дорогая иномарка превратилась в груду металла
33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора
Два трамвая столкнулись в Кемерове
На строительство дороги в обход Мариинска бросили дополнительную технику
В Кузбассе ищут двух больных заразной формой туберкулеза
Кузбассовец пришел на выборы президента с марихуаной
Центр Новокузнецка перекроют из-за велосипедистов
Маршрутка съехала в кювет в Кемерове
Погода в Кузбассе 26 мая: синоптики обещают похолодание
В Новокузнецке открыли мотосезон
Миллион цветов высадят на кемеровских улицах
Кузбассовец обустроил в своем доме нарколабораторию
Больше 7 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей
В Мысках возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП
Дорогу у детского сада заливает водой из-за аварии в Кемерове
«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове
Молодой ревнивец сильно избил девушку в Белове
Кузбассовец сел на два года за ДТП с тремя погибшими
В Кемерове автомобилист задавил 8-летнего школьника