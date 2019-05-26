В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Ивана Кулинцова, пропавшего 21 мая.
Как сообщают вололнтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз Ивана Кулинцова видели 21 мая. В тот день он утром ушел на работу, и с тех пор не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы, глаза голубые.
Особые приметы: шрам на лбу.
В день исчезновения был одет в черно-белую ветровку, светло-синие джинсы, черные туфли.
С собой у пропавшего была черная сумка через плечо.
Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом его родным и близким, волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU