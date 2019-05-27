Кемеровчане возмущены массовым исчезновением автобусов

СЕГОДНЯ 04:25 2019-05-27T06:10:01+03:00

Горожане жалуются на сложности с тем, чтобы добраться до нужного места в городе

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане обращаются в редакцию с вопросом: куда делись популярные автобусные маршруты? Как оказалось, некоторые из них сильно сокращены.

С остановок Кемерова исчезло расписание таких популярных маршрутов, как №29, 32, 61, 82, 86 и 94. Нет их и на популярных интернет-ресурсах go2bus.ru и bus.vse42.ru. Еще несколько маршрутов работают, однако существенно сократилось количество рейсов, которые они выполняют. Так, сложно дождаться автобусы №6, 27, 49 и 81. Муниципальный транспорт, по мнению горожан, массово замещается маршрутными такси, что для многих горожан дорого и невыгодно.

Пользователи социальных сетей предположили, что исчезновение автобусов связано с открытием дачного сезона: сами автобусы могли перебросить на другие маршруты. Так ли это, куда исчезли популярные автобусные маршруты, и вернутся ли они, могут ответить лишь специалисты МБУ «Управление Единого заказчика транспортных услуг». На момент публикации получить комментарий не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU