2019-05-27T07:13:31+03:00
Происшествия

Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком

Тело мужчины лежало за гаражом
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Инцидент произошел за гаражом по улице Суворова, 272 Фото: архив "КП"Инцидент произошел за гаражом по улице Суворова, 272 Фото: архив "КП"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Ленинске-Кузнецком дети нашли труп. Они играли за гаражом и случайно увидели лежащего на земле мужчину.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, около 18.30.

- За гаражом по улице Суворова, 272 был найден труп мужчины. Нашли дети, подумали, что пьяный спит, позвали на помощь мужчину посмотреть, а он, оказывается, уже холодный, - рассказал очевидец.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Причину смерти мужчины определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угонщики-каскадеры не смогли выполнить трюк и попали в руки полиции
Мужчину убило током на территории кемеровского кардиоцентра
Банк УРАЛСИБ в Кемерове провел бизнес-встречу с партнерами по ипотечному кредитованию
Сторожевая собака спасла хозяйку от насильника в Кемерове
Главврач из Кузбасса получила срок за премии
Новокузнечанам дали горячую воду раньше срока
В Кемерове отключили горячую воду
«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя
Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии
Сергей Цивилев рассказал, как в Тайге решают проблему питьевой воды
На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии
Кемеровчане возмущены массовым исчезновением автобусов
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа