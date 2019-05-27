Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком
Тело мужчины лежало за гаражом
Инцидент произошел за гаражом по улице Суворова, 272 Фото: архив "КП"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинске-Кузнецком дети нашли труп. Они играли за гаражом и случайно увидели лежащего на земле мужчину.
Инцидент произошел в субботу, 25 мая, около 18.30.
- За гаражом по улице Суворова, 272 был найден труп мужчины. Нашли дети, подумали, что пьяный спит, позвали на помощь мужчину посмотреть, а он, оказывается, уже холодный, - рассказал очевидец.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Причину смерти мужчины определит экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU