Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-27T07:13:31+03:00

Инцидент произошел за гаражом по улице Суворова, 272 Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Ленинске-Кузнецком дети нашли труп. Они играли за гаражом и случайно увидели лежащего на земле мужчину.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, около 18.30.

- За гаражом по улице Суворова, 272 был найден труп мужчины. Нашли дети, подумали, что пьяный спит, позвали на помощь мужчину посмотреть, а он, оказывается, уже холодный, - рассказал очевидец.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Причину смерти мужчины определит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU