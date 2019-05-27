Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии
В Кемерове из-за коммунальной аварии несколько домов остались без холодной воды. Коммунальщики говорят, что это надолго.
Коммунальная авария на Октябрьском в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА
Утро понедельника преподнесло работникам офисного здания на проспекте Октябрьском, 28 неприятный сюрприз. Напротив здания произошла серьезная коммунальная авария, из-за чего в округе отключили холодную воду. Как гласят объявления, «Водоканал» отключил воду до 19.00.
Из-за аварии пострадали, в том числе, сотрудники офисного зданияФото: Екатерина БОРМОТОВА
На месте порыва работают специалисты. Коммунальщики предупреждают, что из-за серьезной аварии воды не будет долго. Правда, точное время не указывают. Сейчас они пытаются найти место порыва.
ИСТОЧНИК KP.RU