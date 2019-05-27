2019-05-27T07:44:12+03:00
Общество

Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальщики говорят, что надолго [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Авария произошла в районе здания №28 на проспекте ОктябрьскомАвария произошла в районе здания №28 на проспекте ОктябрьскомФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове из-за коммунальной аварии несколько домов остались без холодной воды. Коммунальщики говорят, что это надолго.

Коммунальная авария на Октябрьском в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА

Утро понедельника преподнесло работникам офисного здания на проспекте Октябрьском, 28 неприятный сюрприз. Напротив здания произошла серьезная коммунальная авария, из-за чего в округе отключили холодную воду. Как гласят объявления, «Водоканал» отключил воду до 19.00.

Из-за аварии пострадали, в том числе, сотрудники офисного здания Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Из-за аварии пострадали, в том числе, сотрудники офисного зданияФото: Екатерина БОРМОТОВА

На месте порыва работают специалисты. Коммунальщики предупреждают, что из-за серьезной аварии воды не будет долго. Правда, точное время не указывают. Сейчас они пытаются найти место порыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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