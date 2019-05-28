Кемеровчанин воровал велосипеды и продавал их в интернете

СЕГОДНЯ 04:42 2019-05-28T06:23:59+03:00

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В Кемерове житель Лесной Поляны обворовывал своих соседей и продавал похищенное в интернете. За кражу трех велосипедов ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В полицию обратились жильцы многоквартирного дома. Они рассказали, что из подъезда похитили их велосипеды. В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний сосед заявителей.

- В дневное время он перемещал чужие велосипеды из подъезда к себе в квартиру, а после продавал их, публикуя объявление в сети интернет. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что злоумышленник причастен к совершению трех аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба по ним составила более 50 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества удалось вернуть законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU