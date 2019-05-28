Двое детей с яркими рюкзаками пропали в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-28T06:36:04+03:00

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Двое юных прокопчан отправились гулять во дворе дома и пропали. К счастью, бойцы Росгвардии сумели найти детей. И все благодаря ярким рюкзакам, которые были у ребятишек.

Двое братьев - 8 и 12 лет - с утра ушли гулять во дворе дома на улице Жукова, что в Прокопьевске. Мальчики должны были вернуться к определенному времени, но дома так и не появились. Родители попытались найти мальчишек самостоятельно, однако тех и след простыл. Тогда они обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка передали приметы пропавших бойцам Росгвардии. Среди особых отличий были яркие рюкзаки - именно они и помогли найти мальчишек. Детей с такими же сумками за плечами гвардейцы обнаружили у фонтана на проспекте Строителей. Мальчишки признались, что решили погулять по городу и совсем забыли о времени. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области, детей доставили домой и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU