2019-05-28T09:16:15+03:00
Общество

Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе

Глава региона заявил, что в домах кузбассовцев всегда должно быть тепло
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе. ФОТО: vk.com/tsivilev42Сергей Цивилев предложил изменить систему теплоснабжения в Кузбассе. ФОТО: vk.com/tsivilev42
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Власти Кемеровской области обсудили проблему тепла в домах кузбассовцев и пришли к выводу: необходимо менять модель теплоснабжения и модернизировать инфраструктуру.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, зимой регион столкнулся с серьезными проблемами в теплоснабжении. Доставляет немало неудобств и то, что в мае, когда на улице еще прохладно, коммунальщики уже отключают отопление, чтобы готовиться к новому отопительному сезону.

- Модель теплоснабжения требует обновления, а инфраструктура нуждается в модернизации,- заметил Сергей Цивилев. - Для решения этих вопросов нужно искать новые подходы. Например, проект «Альтернативные котельные», который будет стимулировать поставщиков тепловой энергии вкладываться в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей.

Губернатор отметил, что сейчас поставщикам тепловой энергии невыгодно делать это, однако новая программа все может изменить. В качестве примера он приводит город Рубцовск, где эффективно действуют «альтернативные котельные».

- Мы можем и дальше латать дыры в теплосетях летом и носить уголь ведрами в морозы при авариях на котельных. Но лучше эти проблемы решать системно на федеральном уровне, чтобы в домах наших земляков всегда было тепло! - заявил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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