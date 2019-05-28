СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-28T11:08:20+03:00

За это они получат вознаграждение

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В Кузбассе двое мужчин сдали незаконное оружие. За это они получат вознаграждение.

В Междуреченске двое местных жителей узнали в проводимой профилактической операции «Оружие» и принесли полицейским обрез и ружье.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области, обрез гладкоствольного ружья нашел на приусадебном участке покойного деда 30-летний горожанин. Оружие неизвестной модели направлено на экспертизу, а после проверки междуреченцу могут выплатить две тысячи рублей.

Другой местный житель нашел ружье, когда делал уборку в доме покойного брата. Предварительно, это незарегистрированное гладкоствольное оружие ИЖ 16 калибра. По данному факту также проводится проверка, а мужчине полагается за находку семь тысяч рублей.

Кузбасская росгвардия поблагодарила мужчин за сознательность и напоминает жителям области, что профилактическая операция «Оружие» продолжается. В рамках акции граждане, добровольно сдавшие незаконное оружие, освобождаются от уголовной ответственности, а также могут претендовать на вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU