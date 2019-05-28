В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен»
В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен». Строительство ведется в Центральном районе города.
Как рассказали в департаменте строительства Кемеровской области, торговый центр должен появиться на улице Транспортной. Его строительство начато в апреле и должно завершиться к ноябрю 2020 года. Новый торговый центр будет одноэтажным с пристроенной к нему двухэтажной административно-бытовой частью. Общая площадь объекта составит более 13,6 тысячи квадратных метров. На территории будут расположены кафе и парковка на 555 машино-мест.
Сообщается, что доступ в торговый центр будет удобен для маломобильных граждан. Сообщается, что контролировать работы будет Инспекция Государственного строительного надзора Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU