СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-28T13:28:07+03:00

В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен». ФОТО: Департамент строительств Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке появится еще один «Леруа Мерлен». Строительство ведется в Центральном районе города.

Как рассказали в департаменте строительства Кемеровской области, торговый центр должен появиться на улице Транспортной. Его строительство начато в апреле и должно завершиться к ноябрю 2020 года. Новый торговый центр будет одноэтажным с пристроенной к нему двухэтажной административно-бытовой частью. Общая площадь объекта составит более 13,6 тысячи квадратных метров. На территории будут расположены кафе и парковка на 555 машино-мест.

Сообщается, что доступ в торговый центр будет удобен для маломобильных граждан. Сообщается, что контролировать работы будет Инспекция Государственного строительного надзора Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU