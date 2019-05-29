Отдел лицензионно-разрешительной работы в Кемерове будет работать по-другому

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-29T13:45:57+03:00

С 1 июня изменится время приема граждан

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В Кемерове отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии меняет режим работы. С 1 июня изменится время приема граждан.

В отделах лицензионно-разрешительной работы по городам Кемерово, Березовский, а также Кемеровскому, Топкинскому и Промышленновскому районам изменится график приема заявлений, касающихся вопросов предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

В Управлении Росгвардии уверены, что новый график не только станет удобнее для посетителей, но и будет способствовать более эффективной работе всего отдела. Ведь в неприемные часы сотрудники обрабатывают и проверяют полученные сведения.

- Такое рациональное распределение времени поможет ускорить и улучшить качество оказываемых услуг, - уверены в ведомстве.

Новый график приема граждан:

вторник, пятница - с 9.00 до 13.00

среда - с 9.00 до 13.00 по предварительной записи

четверг - с 14.00 до 18.00

первая суббота месяца - с 10.00 до 13.00

третья суббота месяца - с 10.00 до 13.00 по предварительной записи.

В Росгвардии напоминают, что альтернативой посещения офиса является портал госуслуг и МФЦ. Там граждане смогут самостоятельно подать заявление и только для получения самой услуги явиться в отдел лично.

ИСТОЧНИК KP.RU