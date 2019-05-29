Женщина сбила маленького ребенка в Кемерове
У мальчика открытый перелом ноги
У мальчика открытый перелом ноги Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове автолюбительница сбила маленького ребенка. ДТП произошло на проспекте Октябрьском.
В Сети появились кадры с места происшествия - авария произошла рядом с остановкой "Мебельный магазин". По словам очевидцев, ребенок лет шести-восьми выбежал на дорогу за мячиком - в этот момент его зацепила машина.
Кемеровчанка Наталия рассказала, чт за рулем была ее мама.
"Она стразу остановилась и до приезда скорой держала ребеночка, прижимала к себе. Он сильно плакал. У него открытый перелом ноги", - написала девушка.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU