2019-05-29T15:17:31+03:00
Происшествия

Женщина сбила маленького ребенка в Кемерове

У мальчика открытый перелом ноги
Екатерина БОРМОТОВА
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У мальчика открытый перелом ноги Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"У мальчика открытый перелом ноги Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове автолюбительница сбила маленького ребенка. ДТП произошло на проспекте Октябрьском.

В Сети появились кадры с места происшествия - авария произошла рядом с остановкой "Мебельный магазин". По словам очевидцев, ребенок лет шести-восьми выбежал на дорогу за мячиком - в этот момент его зацепила машина.

Кемеровчанка Наталия рассказала, чт за рулем была ее мама.

"Она стразу остановилась и до приезда скорой держала ребеночка, прижимала к себе. Он сильно плакал. У него открытый перелом ноги", - написала девушка.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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