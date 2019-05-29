Женщина сбила маленького ребенка в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-29T15:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове автолюбительница сбила маленького ребенка. ДТП произошло на проспекте Октябрьском.

В Сети появились кадры с места происшествия - авария произошла рядом с остановкой "Мебельный магазин". По словам очевидцев, ребенок лет шести-восьми выбежал на дорогу за мячиком - в этот момент его зацепила машина.

Кемеровчанка Наталия рассказала, чт за рулем была ее мама.

"Она стразу остановилась и до приезда скорой держала ребеночка, прижимала к себе. Он сильно плакал. У него открытый перелом ноги", - написала девушка.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU