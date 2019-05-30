В Новокузнецке преступника поймали из-за дебоша в маршрутке
Пьяный мужчина матерился и пугал пассажиров
26-летний дебошир ранее был судим за кражу и угонФото: Олег ЗОЛОТО
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В Новокузнецке местный житель устроил дебош в маршрутке. Пьяный мужчина ругался матом и пугал пассажиров.
Инцидень произошел вечером на улице Транспортной. К бойцам Росгвардии за помощью обратился водитель маршрутного такси. Он сообщил, что в салоне автобуса находится неадекватный пассажир. Сильно пьяный мужчина громко бранился и пугал пассажиров – его задержали.
Оказалось, что 26-летний задержанный ранее был неоднократно судим за кражу и угон. К тому же, проверка личности показала, что новокузнечанин находится в федеральном розыске как подозреваемый в краже.
ИСТОЧНИК KP.RU