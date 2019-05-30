На салют 12 июня в Кемерове планируют потратить больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-30T05:17:20+03:00

На праздничный салют в честь Дня города кемеровские власти планируют потратить 605 тысяч рублей Фото: Мария БОНДАРЬ

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На праздничный салют в честь Дня города 12 июня кемеровские власти планируют потратить 605 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

В документах, опубликованных на портале государственных закупок, указана стоимость работ по запуску фейерверка на День города в Кемерове. Это 605 тысяч рублей.

Заказчиком работ выступил Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

«Исполнитель привлекает к работам по монтажу-демонтажу и показу фейерверка квалифицированных пиротехников, имеющих соответствующие удостоверения», - сказано в документе.

Между тем на участие в торгах была подана только одна заявка, в связи с чем аукцион состояться не может.

ИСТОЧНИК KP.RU