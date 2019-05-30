2019-05-30T07:55:12+03:00
Общество

Космонавт из Кузбасса Алексей Леонов празднует 85-летие

С юбилеем его поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Космонавт из Кузбасса Алексей Леонов празднует 85-летиеКосмонавт из Кузбасса Алексей Леонов празднует 85-летиеФото: Евгения ГУСЕВА
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Первый человек, вышедший в открытй космос – Алексей Леонов – сегодня празднует 85-летие. Прославленного кузбассовца с юбилеем поздравил Сергей Цивилев.

Космонавт из Кузбасса Алексей Леонов празднует 85-летие.Видео: vk.com, Сергей Цивилев.

Теплые слова поздравления Сергей Цивилев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор отметил большой вклад Леонова в мировую историю и пожелал юбиляру здоровья и успехов во всех делах.

- Это человек легендарной судьбы, он внес громадный вклад в мировую историю освоения Вселенной. Его достижения встали на службу во благо человечества, наметили новый вектор мирового прогресса, - написал Сергей Цивилев. - Уважаемый Алексей Архипович, от всех кузбассовцев желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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