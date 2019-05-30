Легковой автомобиль намотался на столб в Ленинске-Кузнецком
В Ленинске-Кузнецком отечественный легковой автомобиль намотался на столб после столкновения с ним. В результате пострадали двое подростков.
Как рассказали в областной ГИБДД, ночью 29 мая автомобиль ВАЗ-21065 двигался на высокой скорости по улице Рылеева и в какой-то момент не справился с управлением. В результате транспортное средство, которым управлял 18-летний подросток, столкнулось с опорой ЛЭП и буквально намоталось на нее. В результате пострадал как сам водитель, так и его 16-летний пассажир.
- Обоих пострадавших с травмами доставили в больницу, им назначено стационарное лечение, - пояснили в областной Госавтоинспекции. - У 18-летнего водителя не было прав. Находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения или был трезв, неизвестно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU