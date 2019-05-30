Легковой автомобиль намотался на столб в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-30T13:00:48+03:00

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В Ленинске-Кузнецком отечественный легковой автомобиль намотался на столб после столкновения с ним. В результате пострадали двое подростков.

Как рассказали в областной ГИБДД, ночью 29 мая автомобиль ВАЗ-21065 двигался на высокой скорости по улице Рылеева и в какой-то момент не справился с управлением. В результате транспортное средство, которым управлял 18-летний подросток, столкнулось с опорой ЛЭП и буквально намоталось на нее. В результате пострадал как сам водитель, так и его 16-летний пассажир.

- Обоих пострадавших с травмами доставили в больницу, им назначено стационарное лечение, - пояснили в областной Госавтоинспекции. - У 18-летнего водителя не было прав. Находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения или был трезв, неизвестно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU