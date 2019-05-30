В Кузбассе вор оставил две многоэтажки без интернета

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-30T15:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе злоумышленник оставил две многоэтажки без интернета и телевидения. Он вырубил на чердаках интернет-кабель.

Инцидент произошел в Прокопьевске. О краже кабеля полицейским рассказал сотрудник компании-оператора. Он сообщил, что на чердаке одного из домов по проспекту Ленина его коллеги поймали и удерживают мужчину, который испортил оборудование.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, им оказался 29-летний местный житель. При себе у мужчины находилось несколько мешков, наполненных проводами. Похититель был доставлен в отдел полиции.

- По аналогичной схеме злоумышленник лишил телевидения и интернета жильцов многоквартирного дома по улице Институтской, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции выяснили, что похититель украл в общей сложности 1,5 километра кабеля на сумму более 10 000 рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Также мужчину проверяют на причастность к совершению двух аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU