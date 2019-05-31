В Новокузнецке задержали похитителя колес и аккумулятора

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-31T12:30:03+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали похитителя колес и аккумулятора. Пострадавшая машина пострадала, потому что была оставлена без присмотра.

О том, что с машины сняли колеса и аккумулятор, полицейским рассказала 22-летняя автовладелица. По словам девушки, она оставила неисправный «Нисан» на обочине проезжей части на одной из улиц города, а позже вернулась к транспортному средству и обнаружила пропажу. Сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний житель города, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - Задержанный дал признательные показания и пояснил, что колеса он сдал на станцию техобслуживания, а аккумулятор оставил себе.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, а владелице машины вернули похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU