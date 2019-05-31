В Новокузнецке задержали похитителя колес и аккумулятора
В Новокузнецке полицейские задержали похитителя колес и аккумулятора. Пострадавшая машина пострадала, потому что была оставлена без присмотра.
О том, что с машины сняли колеса и аккумулятор, полицейским рассказала 22-летняя автовладелица. По словам девушки, она оставила неисправный «Нисан» на обочине проезжей части на одной из улиц города, а позже вернулась к транспортному средству и обнаружила пропажу. Сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний житель города, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - Задержанный дал признательные показания и пояснил, что колеса он сдал на станцию техобслуживания, а аккумулятор оставил себе.
Против мужчины возбуждено уголовное дело, а владелице машины вернули похищенное имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU